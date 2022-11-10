【ワシントン時事】米労働省が１０日発表した１０月の消費者物価指数（ＣＰＩ）は、前年同月比７．７％上昇と、今年１月以来の低い伸びとなった。伸び率は４カ月連続で縮小し、市場予想（８．０％上昇）も下回った。ただ、依然として高水準で推移しており、連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）は利上げを継続する構えだ。