◇選手がしっかり

日本・栗山監督 この４試合で選手たちが、しっかり投げて、抑えて、打ってという展開にしてくれた。（ＷＢＣで）日本が頂点に立てるように全力で頑張りたい。

◇日本は投手と守備安定

オーストラリア・ニルソン監督 日本の投手と守備は非常に安定していた。佐々木朗は球が速いだけでなく、スプリットなど他の球種もうまく使っていた。