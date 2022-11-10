中国工場「最短で正常化」 コロナ拡大で出荷減―台湾・鴻海
2022年11月10日21時19分
【台北時事】台湾・鴻海（ホンハイ）精密工業の劉揚偉董事長（会長）は１０日、新型コロナウイルス感染拡大を受け、米アップルのスマートフォン「ｉＰｈｏｎｅ（アイフォーン）」の生産を請け負っている中国の工場で影響が出ているとの懸念に対し、「最短時間で生産を正常化させる」と強調した。決算説明会で語った。
中国工場「最短で正常化」 コロナ拡大で出荷減―台湾…
2022年11月10日21時19分
【台北時事】台湾・鴻海（ホンハイ）精密工業の劉揚偉董事長（会長）は１０日、新型コロナウイルス感染拡大を受け、米アップルのスマートフォン「ｉＰｈｏｎｅ（アイフォーン）」の生産を請け負っている中国の工場で影響が出ているとの懸念に対し、「最短時間で生産を正常化させる」と強調した。決算説明会で語った。
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