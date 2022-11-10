日本の近藤が持ち前の巧打を見せた。四回２死三塁で、逆方向の左翼線へリードを４点に広げる二塁打。本拠地札幌ドームでの一打に「自分のタオルをたくさん掲げてもらっている中で打ててよかった」と喜んだ。

今回の強化試合では２番で２度先発したが、この日は村上に代わり４番で出場。二塁打は村上に借りたバットで打ち、「村神様様です」。栗山監督に伝えられた「２番にまとまらず、自分の打撃をしてくれ」との言葉も体現した。