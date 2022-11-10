北京モーターショー断念 コロナで来年に延期へ―中国
2022年11月10日20時50分
【北京時事】北京モーターショーの組織委員会は１０日、年内の開催を断念すると発表した。新型コロナウイルス感染が中国各地で急速に広がっている状況を考慮。来年に延期する方向で調整する。当初は今年４月に予定していた。
北京モーターショー断念 コロナで来年に延期へ―中国
2022年11月10日20時50分
【北京時事】北京モーターショーの組織委員会は１０日、年内の開催を断念すると発表した。新型コロナウイルス感染が中国各地で急速に広がっている状況を考慮。来年に延期する方向で調整する。当初は今年４月に予定していた。
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