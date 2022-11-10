自動車部品大手の曙ブレーキ工業は１０日、埼玉、群馬両県にある生産２拠点で、計５０人程度の早期退職を実施すると発表した。同社は２０１９年１月に私的整理の一種、事業再生ＡＤＲ（裁判外紛争解決手続き）を申請。手続きで承認を受けた事業再生計画に沿って、国内工場の縮小を進めている。