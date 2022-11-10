次世代半導体で新会社 トヨタ、ＮＴＴなど約１０社
2022年11月10日19時18分
トヨタ自動車やＮＴＴなどの日本企業約１０社が、次世代半導体の国産化に向けて新会社を設立したことが１０日、明らかになった。会社名は「Ｒａｐｉｄｕｓ」で、経済産業省が近く発表する。次世代半導体の開発競争が世界的に激化する中、日本勢も連携して技術開発や量産体制を強化する。
次世代半導体で新会社 トヨタ、ＮＴＴなど約１０社
2022年11月10日19時18分
トヨタ自動車やＮＴＴなどの日本企業約１０社が、次世代半導体の国産化に向けて新会社を設立したことが１０日、明らかになった。会社名は「Ｒａｐｉｄｕｓ」で、経済産業省が近く発表する。次世代半導体の開発競争が世界的に激化する中、日本勢も連携して技術開発や量産体制を強化する。
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