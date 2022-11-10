円、１４６円台前半 ロンドン外為
2022年11月10日18時18分
【ロンドン時事】１０日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、海外市場の流れを引き継ぎ、１ドル＝１４６円台前半で推移した。午前９時現在は１４６円２０～３０銭と、前日午後４時比０５銭の円高・ドル安。
円、１４６円台前半 ロンドン外為
2022年11月10日18時18分
【ロンドン時事】１０日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、海外市場の流れを引き継ぎ、１ドル＝１４６円台前半で推移した。午前９時現在は１４６円２０～３０銭と、前日午後４時比０５銭の円高・ドル安。
特集
国際用語
国際
１０月の中国新車販売、６．９％増 コロナ響き伸び大幅鈍化(11/10 18:59)
女性の公園立ち入り禁止 タリバン、抑圧一層強化―アフガン(11/10 18:58)
兵士２０万人以上死傷か ロシアとウクライナ―米軍推計(11/10 18:56)
接戦２州が多数派左右 米上院、政権運営に影響―中間選挙(11/10 18:35)
円、１４６円台前半 ロンドン外為(11/10 18:18)
特定放送局の専用機搭乗拒否 「偏向」主張、メディア猛反発―韓国大統領府(11/10 18:10)
米台、貿易枠組みで初会合 連携強化に中国反発へ(11/10 17:57)
プーチン氏、Ｇ２０欠席 ラブロフ外相が代理―ロシア(11/10 17:49)
東ティモール、２５年加盟で調整 ＡＳＥＡＮ１１カ国体制へ(11/10 17:37)
広州でコロナ感染急増 学校閉鎖、航空便キャンセル―中国(11/10 17:09)
改革派重鎮、鮑氏死去 趙紫陽氏の元秘書、９０歳―中国(11/10 14:38)
プーチン氏のＧ２０欠席を明言 インドネシア調整相(11/10 13:33)
開票結果判明、なぜ時間？ 郵便投票急増が原因―米中間選挙(11/10 13:30)
下院で共和優勢、民主猛追 事前予想覆す接戦、開票に時間―上院は一部州で決選投票へ・米中間選挙(11/10 12:13)
日米韓が首脳会談へ 東南アジア歴訪で―韓国大統領(11/10 10:42)
「他国との関係、調査に値」 マスク氏のツイッター買収―米大統領(11/10 09:40)
バイデン氏、再出馬を来年早い時期に判断 米中間選「民主主義に良い日」(11/10 09:16)
習氏と衝突回避協議へ Ｇ２０で米中首脳会談なら―バイデン氏(11/10 09:16)
米、民間資金調達へ新枠組み 途上国のエネルギー転換促す―ＣＯＰ２７(11/10 08:41)
ウクライナに最大２．６兆円支援 来年、ロシア侵攻長期化で―欧州委案(11/10 07:36)
ウクライナ、ロシア軍撤退に疑念 「油断させて市街戦」警戒(11/10 07:29)
「新たな脅威」に対応 英首相、ＮＡＴＯトップと会談(11/10 07:24)
ＮＹ株反落、６４６ドル安 中間選挙期待の反動(11/10 07:21)
マスク氏、公式ラベル撤回 発表から１日足らずで―ツイッター(11/10 07:21)
バイデン外交、かじ取り難航も ウクライナ支援・対中巡り―米中間選挙(11/10 07:09)
「物価高」「中絶」に懸念 民主党にも一定の支持―米中間選挙(11/10 07:09)
北朝鮮、ロシア戦闘服輸出か 制裁違反、金正恩氏の資金源に(11/10 07:08)
ガル・コスタさん死去 ブラジルの国民的女性歌手(11/10 06:17)
下院、共和がリード 上院は接戦―インフレ対応、中絶の是非争点・米中間選挙(11/10 01:37)
ヘルソン親ロ派「交通事故死」 情報交錯―ウクライナ南部(11/10 01:20)
ウォール・ストリート・ジャーナル
コラム・連載