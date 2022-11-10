【ドーハ時事】サッカーのワールドカップ（Ｗ杯）カタール大会に臨む日本代表は１０日、国内組の６選手が拠点となるドーハに入った。この日は宿舎で調整。１１日から本格的に練習施設で調整を始める。

４大会連続で選出された長友佑都（Ｆ東京）、８日に追加招集が発表された町野修斗（湘南）らが早朝に到着した。その後は警察車両などに先導されたバスでドーハ市内の宿舎に移動した。酒井宏樹（浦和）は１１日に現地入りする。