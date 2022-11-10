４位森下と仮契約 プロ野球・ＤｅＮＡ
2022年11月10日17時44分
【ＤｅＮＡ】４位指名の森下瑠大投手（京都国際高）と契約金３７００万円、年俸５１０万円で仮契約した。（金額は推定）
４位森下と仮契約 プロ野球・ＤｅＮＡ
2022年11月10日17時44分
【ＤｅＮＡ】４位指名の森下瑠大投手（京都国際高）と契約金３７００万円、年俸５１０万円で仮契約した。（金額は推定）
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