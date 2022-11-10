新型コロナ「第８波」に 尾身氏
2022年11月10日17時36分
岸田文雄首相は１０日、新型コロナウイルスの感染「第８波」対応を巡り、政府分科会の尾身茂会長らと首相官邸で協議した。終了後、尾身氏は記者団に「地域でスピードの差はあるが、新しい波に入りつつあると言っていい」との認識を示した。
新型コロナ「第８波」に 尾身氏
2022年11月10日17時36分
岸田文雄首相は１０日、新型コロナウイルスの感染「第８波」対応を巡り、政府分科会の尾身茂会長らと首相官邸で協議した。終了後、尾身氏は記者団に「地域でスピードの差はあるが、新しい波に入りつつあると言っていい」との認識を示した。
関連記事
特集
社会用語
社会
新型コロナ「第８波」に 尾身氏(11/10 17:36)
日米共同演習始まる 国内最大規模、離島防衛想定(11/10 17:34)
伊藤さん侮辱、漫画家の賠償増額 東京高裁も名誉毀損認める(11/10 17:32)
高裁金沢支部は「違憲状態」 ７月参院選、１票の格差(11/10 17:13)
東京、新たに７９６９人感染 前週比１３００人増―新型コロナ(11/10 16:50)
超新星爆発後の変化観測 １１５億光年先、重力レンズで―千葉大など国際チーム(11/10 16:03)
免疫関連遺伝子群に多様性 真珠生み出すアコヤガイ―沖縄科技大など(11/10 13:30)
伝統の「麦みそ」、名称変わる？ 県指摘に業者困惑―反響受け一部撤回・愛媛(11/10 13:29)
ＮＧＯが日本に「化石賞」 化石燃料への投資で―ＣＯＰ２７(11/10 12:39)
無許可で未承認薬販売 容疑で４人逮捕、健康被害も―警視庁(11/10 12:29)
ポーカー賭博で中国人ら１０人逮捕 準暴力団の資金源か―警視庁(11/10 11:47)
天皇陛下、前立腺肥大を確認 「懸念される所見なし」―宮内庁(11/10 10:41)
伊丹空港にアンテナショップ 和歌山県有田市〔地域〕(11/10 10:33)
土浦花火大会、３年ぶり開催 茨城県土浦市〔地域〕(11/10 10:31)
最優秀賞に長野、埼玉、栃木の酒 関東信越国税局〔地域〕(11/10 10:30)
神戸家裁職員らに聞き取り 事件記録廃棄、最高裁が経緯調査(11/10 10:24)
組織委は解散、説明責任どこに 検証なき札幌招致、識者「異常」―五輪汚職(11/10 07:08)
録音データ、メール…多数押収 検察側、「客観証拠」柱に立証―五輪汚職(11/10 07:07)
電通依存、五輪利権温床に 統治不全、元理事が暗躍―「半官半民」組織委(11/10 07:07)
政府、コロナ「第８波」で行動制限せず インフルと同時流行警戒、外来強化へ(11/10 07:06)
水と重水、効率的に分離 コスト抑制に期待―京都大(11/10 01:11)
「２週間後に第７波超えも」 加藤厚労相、新型コロナ拡大に警戒―感染者前週比１．４倍・助言組織(11/09 21:18)
茨城で震度５強 １週間、同程度の地震注意―気象庁(11/09 20:13)
国内感染、新たに８万７００９人 北海道、２日連続最多―新型コロナ(11/09 19:46)
停止期間除外「考えにくい」 原発運転延長で規制委員長(11/09 19:14)
会津若松市職員、１億７７００万円詐取 懲戒免職し刑事告訴―福島(11/09 18:59)
イノシシに襲われ６人けが 住宅街、車と事故も―徳島(11/09 18:28)
革労協メンバー、二審も無罪 横田基地砲弾「証拠ない」―東京高裁(11/09 18:19)
高橋元理事ら、保釈請求 五輪汚職(11/09 18:14)
五輪汚職、元理事を４回目起訴 捜査区切り、法廷対決へ―賄賂２億円、計１５人立件・東京地検(11/09 17:35)
コラム・連載