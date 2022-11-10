新型コロナ「第８波」に 尾身氏
2022年11月10日17時36分
岸田文雄首相は１０日、新型コロナウイルスの感染「第８波」対応を巡り、政府分科会の尾身茂会長らと首相官邸で協議した。終了後、尾身氏は記者団に「地域でスピードの差はあるが、新しい波に入りつつあると言っていい」との認識を示した。
新型コロナ「第８波」に 尾身氏
2022年11月10日17時36分
岸田文雄首相は１０日、新型コロナウイルスの感染「第８波」対応を巡り、政府分科会の尾身茂会長らと首相官邸で協議した。終了後、尾身氏は記者団に「地域でスピードの差はあるが、新しい波に入りつつあると言っていい」との認識を示した。
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