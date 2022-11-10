東京都は１０日、新たに７９６９人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。１日当たりの新規感染者は前週の木曜日と比べ約１３００人増えた。新たな死者は７人。

都によると、新規感染者の直近１週間平均は６６３６．６人で前週比１４１．２％。都基準による重症者は前日から２人増え、２０人だった。