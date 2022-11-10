日銀の黒田東彦総裁は１０日、参院財政金融委員会で、任期満了後の続投の可能性について「来年４月でちょうど２期１０年になるので、再任されたいとか、希望するとか、そういう個人的な希望は全くありません」と語った。国民民主党の大塚耕平氏への答弁。