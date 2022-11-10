冬の一時金、１．７カ月分 旅客回復で引き上げ―日航
2022年11月10日15時52分
日本航空は１０日、２０２２年度の冬の一時金を１．７カ月分とする方針を労働組合に伝えた。国内の行動制限緩和に伴い旅客数が回復しつつあることなどを考慮し、２１年度（０．１５カ月分）から大幅に引き上げた。ただ、コロナ禍前の１９年度（２．５カ月分）は下回る。
２２年度の夏の一時金は１．５カ月分だった。一時金とは別に支給していた一律の特別手当は夏に続いて冬も支給しない方針だ。
冬の一時金、１．７カ月分 旅客回復で引き上げ―日航
2022年11月10日15時52分
日本航空は１０日、２０２２年度の冬の一時金を１．７カ月分とする方針を労働組合に伝えた。国内の行動制限緩和に伴い旅客数が回復しつつあることなどを考慮し、２１年度（０．１５カ月分）から大幅に引き上げた。ただ、コロナ禍前の１９年度（２．５カ月分）は下回る。
２２年度の夏の一時金は１．５カ月分だった。一時金とは別に支給していた一律の特別手当は夏に続いて冬も支給しない方針だ。
特集
経済用語
経済
続投、「個人的希望ない」 来年４月任期で―黒田日銀総裁(11/10 16:28)
スカイマーク再上場を承認 １２月１４日、７年９カ月ぶり復帰―東証(11/10 16:27)
「美肌県」石川が３連覇 全国データ分析、２位秋田―ポーラ(11/10 16:21)
大日本印刷、北九州市で２００億円投資 有機ＥＬ部材を増産(11/10 16:19)
中部電パワーグリッド、最終保障料金を見直し ４月から(11/10 16:13)
ＪＲ東海、冬のボーナスは２．７カ月 昨年から０．５カ月分増(11/10 16:07)
冬の一時金、１．７カ月分 旅客回復で引き上げ―日航(11/10 15:52)
２７０円安の２万７４４６円１０銭 １０日の平均株価(11/10 15:12)
「故郷喪失」など５項目提示 原発事故の賠償基準見直しへ―政府審査会(11/10 13:07)
物価目標「近づく可能性」 日銀総裁(11/10 12:32)
円相場、１４６円２０～２１銭 １０日正午現在(11/10 12:13)
３２５円安の２万７３９１円００銭 １０日午前の平均株価(11/10 11:41)
新興投資の起業家に税優遇 保有株の売却益、非課税に―政府・与党(11/10 10:53)
食料・エネルギー高で溝 首脳宣言見送りも―来週Ｇ２０・ＡＰＥＣサミット(11/10 09:26)
円相場、１４６円１９～２０銭 １０日午前９時現在(11/10 09:08)
日本経済「一段高い成長経路に」 後藤経済再生相・新閣僚インタビュー(11/10 07:11)
ガソリン、補助金頼み鮮明 「円安対策」、出口不透明(11/10 07:08)
防衛財源、増税不可避 時期・負担割合が焦点(11/10 07:06)
岸田首相、「総合防衛費」創設表明 研究開発やサイバー、別枠計上(11/09 21:49)
多角的貿易体制の堅持を ＡＰＥＣ諮問委が岸田首相に提言(11/09 21:34)
そごう・西武、売却決定へ 米ファンドに２０００億円超で―セブン＆アイ(11/09 20:29)
日産社長、資本関係見直し意欲 仏ルノーと「次のステージへ」(11/09 20:23)
日鉄は過去最高、２社減益 鉄鋼大手、値上げ浸透で明暗―９月中間(11/09 20:20)
ウェブ会議に臨場感 ＪＲ東とＫＤＤＩが新サービス(11/09 19:50)
通期予想を上方修正 円安で海外収益上振れ―ホンダ(11/09 19:37)
近ツー親会社、３年ぶり黒字 国内旅行需要が回復―９月中間(11/09 18:54)
２２年産コメ作況「平年並み」 東北・九州は下方修正―農水省(11/09 18:07)
経常黒字６割減 資源高・円安で「稼ぐ力」低調―今年度上期(11/09 18:04)
セイコーエプソン、技能五輪大会でグループ社員６人が入賞(11/09 17:41)
ロヒンギャ難民の自立支援 女性１０００人に縫製訓練―ファーストリテ(11/09 17:22)
ビジネスワイヤ
PR TIMES
コラム・連載