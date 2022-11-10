日本航空は１０日、２０２２年度の冬の一時金を１．７カ月分とする方針を労働組合に伝えた。国内の行動制限緩和に伴い旅客数が回復しつつあることなどを考慮し、２１年度（０．１５カ月分）から大幅に引き上げた。ただ、コロナ禍前の１９年度（２．５カ月分）は下回る。



ＪＲ東海、冬のボーナスは２．７カ月 昨年から０．５カ月分増

２２年度の夏の一時金は１．５カ月分だった。一時金とは別に支給していた一律の特別手当は夏に続いて冬も支給しない方針だ。