岸田文雄首相は１０日、首相官邸で日銀の黒田東彦総裁と会談し、国内外の経済情勢や金融市場の動向などについて意見交換した。黒田総裁は会談後、記者団に「賃上げを伴う経済成長と物価目標の持続的・安定的な実現を図っていくことで意見が一致した」と説明。賃金引き上げの重要性で首相と認識を共有したと語った。