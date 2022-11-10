コミッショナー公示（１０日） プロ野球
2022年11月10日15時49分
【フリーエージェント宣言選手】
〔国内ＦＡ宣言選手〕▽オリックス・伏見寅威捕手▽西武・森友哉捕手、外崎修汰内野手▽ＤｅＮＡ・嶺井博希捕手▽阪神・岩崎優投手
〔海外ＦＡ宣言選手〕▽ソフトバンク・千賀滉大投手▽日本ハム・近藤健介外野手▽阪神・西勇輝投手
コミッショナー公示（１０日） プロ野球
2022年11月10日15時49分
【フリーエージェント宣言選手】
〔国内ＦＡ宣言選手〕▽オリックス・伏見寅威捕手▽西武・森友哉捕手、外崎修汰内野手▽ＤｅＮＡ・嶺井博希捕手▽阪神・岩崎優投手
〔海外ＦＡ宣言選手〕▽ソフトバンク・千賀滉大投手▽日本ハム・近藤健介外野手▽阪神・西勇輝投手
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