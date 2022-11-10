２７０円安の２万７４４６円１０銭 １０日の平均株価
2022年11月10日15時12分
１０日の東京株式市場の日経平均株価は、２万７４４６円１０銭と前日終値比２７０円３３銭安で終わった。出来高は概算で１２億７０００万株。
２７０円安の２万７４４６円１０銭 １０日の平均株価
2022年11月10日15時12分
１０日の東京株式市場の日経平均株価は、２万７４４６円１０銭と前日終値比２７０円３３銭安で終わった。出来高は概算で１２億７０００万株。
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