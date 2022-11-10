東京電力福島第１原発事故を巡り、原子力損害賠償紛争審査会（会長・内田貴東大名誉教授）は１０日、国の賠償基準の「中間指針」を上回る賠償額を認めた判決を分析した最終報告を公表した。「故郷喪失・変容による精神的損害」などの５項目を示し、「新たに類型化された損害を取り込む努力・工夫が求められる」と明記した。