【ドーハ時事】サッカーのワールドカップ（Ｗ杯）カタール大会に臨む日本代表の国内組が１０日、ドーハに到着した。４大会連続でＷ杯代表に選出された長友佑都（Ｆ東京）、代替招集された町野修斗（湘南）ら６選手が宿舎へ入った。酒井宏樹（浦和）は１１日に到着予定。

森保一監督らスタッフは既にドーハ入り。海外組は順次合流し、１７日のカナダ代表との強化試合を経て、２３日の１次リーグＥ組初戦のドイツ戦を迎える。