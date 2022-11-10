メキシコが快勝 サッカー国際親善試合
2022年11月10日09時43分
【ロンドン時事】サッカーの国際親善試合は９日、スペインのジローナなどで行われ、メキシコはイラクに４―０で快勝した。カメルーンはジャマイカと１―１で引き分けた。
メキシコが快勝 サッカー国際親善試合
2022年11月10日09時43分
【ロンドン時事】サッカーの国際親善試合は９日、スペインのジローナなどで行われ、メキシコはイラクに４―０で快勝した。カメルーンはジャマイカと１―１で引き分けた。
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