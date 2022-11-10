新人３氏が届け出 和歌山知事選
2022年11月10日09時22分
任期満了に伴う和歌山県知事選が１０日告示され、無所属で元総務省職員の本間奈々氏（５３）と共産党公認で同党県常任委員の松坂美知子氏（６６）、無所属で元衆院議員の岸本周平氏（６６）＝自民、立憲民主、国民民主推薦＝の新人３人が立候補を届け出た。投開票は２７日。
新人３氏が届け出 和歌山知事選
2022年11月10日09時22分
任期満了に伴う和歌山県知事選が１０日告示され、無所属で元総務省職員の本間奈々氏（５３）と共産党公認で同党県常任委員の松坂美知子氏（６６）、無所属で元衆院議員の岸本周平氏（６６）＝自民、立憲民主、国民民主推薦＝の新人３人が立候補を届け出た。投開票は２７日。
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