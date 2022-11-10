円相場、１４６円１９～２０銭 １０日午前９時現在
2022年11月10日09時08分
１０日の東京外国為替市場の円相場は、午前９時現在１ドル＝１４６円１９～２０銭と、前日（１４５円５１～５１銭）に比べ６８銭の円安・ドル高となった。
円相場、１４６円１９～２０銭 １０日午前９時現在
2022年11月10日09時08分
１０日の東京外国為替市場の円相場は、午前９時現在１ドル＝１４６円１９～２０銭と、前日（１４５円５１～５１銭）に比べ６８銭の円安・ドル高となった。
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経済
物価目標「近づく可能性」 日銀総裁(11/10 12:32)
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食料・エネルギー高で溝 首脳宣言見送りも―来週Ｇ２０・ＡＰＥＣサミット(11/10 09:26)
円相場、１４６円１９～２０銭 １０日午前９時現在(11/10 09:08)
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そごう・西武、売却決定へ 米ファンドに２０００億円超で―セブン＆アイ(11/09 20:29)
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経常黒字６割減 資源高・円安で「稼ぐ力」低調―今年度上期(11/09 18:04)
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〔決算〕コロワイド、２２年９月中間は赤字転落 物価高騰や「第７波」で(11/09 17:21)
円相場、１４５円５１～５１銭 ９日午後５時現在(11/09 17:09)
「物価高」倒産が過去最多 １０月、「円安」も増加―信用調査会社(11/09 17:08)
街角の景況感、３カ月連続改善 物価高響き先行きは悪化(11/09 16:20)
川重子会社、ＥＶバイク２機種を２３年発売(11/09 15:54)
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