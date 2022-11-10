米中間選挙
2022年11月10日07時37分
米中間選挙 米国で大統領選の２年後に行われる国・地方の統一選挙。連邦議会は今回、上院（任期６年、定数１００）の約３分の１に当たる３５議席と、下院（任期２年、定数４３５）の全議席を争った。州知事選なども３６州で行われた。歴史的に与党に逆風となることが多い。（時事）
米中間選挙
2022年11月10日07時37分
米中間選挙 米国で大統領選の２年後に行われる国・地方の統一選挙。連邦議会は今回、上院（任期６年、定数１００）の約３分の１に当たる３５議席と、下院（任期２年、定数４３５）の全議席を争った。州知事選なども３６州で行われた。歴史的に与党に逆風となることが多い。（時事）
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