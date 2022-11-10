【１面トップ】

〔朝日〕共和、下院で優勢 粘る民主 上院で伯仲 米中間選 激戦続く

〔毎日〕共和 下院「勝利」 米中間選 上院は接戦 民主、インフレ逆風

〔読売〕米上下院接戦 共和、予測より伸びず 民主、上院主導権へ「２」 中間選挙

〔日経〕下院共和優勢、上院激戦 米中間選挙、開票続く ４州の勝敗焦点に

〔産経〕米共和 下院奪還へ優勢 バイデン民主猛追 中間選挙 上院も大接戦▽「反トランプ戦略」裏目

〔東京〕保育士人員「安全」遠く バス置き去りで補助決定でも 「配置基準、世界と比べ劣悪」

【共通ニュース】

◆五輪元理事４度目起訴 収賄５ルート 総額１億９８００万円 捜査終結

◆救済新法に刑事罰 政府・与党検討 家族ら取り消し権も

◆旧統一教会調査「基準に合致」 質問権行使 文科相表明へ

◆防衛強化財源「広い税目」 有識者会議 財務相、増税示唆

◆経常収支落ち込み最大 上半期５８％減 資源高・円安響く

◆ロシア軍、ヘルソン撤退へ 南部要衝、国防相が命令 現地報道

◆メタ １万１０００人削減 従業員の１３％

◆共通テスト 実用力重視 ２５年再編 試作問題公表

◆「第８波」入り口か 厚労省専門家組織 全都道府県で感染増 救急に影響 「ＢＱ．１」免疫効きにくい可能性▽東京 新規感染９０００人超え ２カ月ぶり（続）