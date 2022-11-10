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１０日の朝刊（都内最終版）☆１

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１０日の朝刊（都内最終版）☆１

2022年11月10日07時15分

【１面トップ】
〔朝日〕共和、下院で優勢　粘る民主　上院で伯仲　米中間選　激戦続く
〔毎日〕共和　下院「勝利」　米中間選　上院は接戦　民主、インフレ逆風
〔読売〕米上下院接戦　共和、予測より伸びず　民主、上院主導権へ「２」　中間選挙
〔日経〕下院共和優勢、上院激戦　米中間選挙、開票続く　４州の勝敗焦点に
〔産経〕米共和　下院奪還へ優勢　バイデン民主猛追　中間選挙　上院も大接戦▽「反トランプ戦略」裏目
〔東京〕保育士人員「安全」遠く　バス置き去りで補助決定でも　「配置基準、世界と比べ劣悪」
【共通ニュース】
◆五輪元理事４度目起訴　収賄５ルート　総額１億９８００万円　捜査終結
◆救済新法に刑事罰　政府・与党検討　家族ら取り消し権も
◆旧統一教会調査「基準に合致」　質問権行使　文科相表明へ
◆防衛強化財源「広い税目」　有識者会議　財務相、増税示唆
◆経常収支落ち込み最大　上半期５８％減　資源高・円安響く
◆ロシア軍、ヘルソン撤退へ　南部要衝、国防相が命令　現地報道
◆メタ　１万１０００人削減　従業員の１３％
◆共通テスト　実用力重視　２５年再編　試作問題公表
◆「第８波」入り口か　厚労省専門家組織　全都道府県で感染増　救急に影響　「ＢＱ．１」免疫効きにくい可能性▽東京　新規感染９０００人超え　２カ月ぶり（続）

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