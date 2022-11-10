ロシア国防相、ヘルソン撤退命令
2022年11月10日00時22分
ロシアのショイグ国防相は９日、ロシアが「併合」を宣言したウクライナ南部ヘルソン州の州都ヘルソンからの撤退を命じた。
ロシア国防相、ヘルソン撤退命令
2022年11月10日00時22分
ロシアのショイグ国防相は９日、ロシアが「併合」を宣言したウクライナ南部ヘルソン州の州都ヘルソンからの撤退を命じた。
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