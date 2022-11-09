プロ野球速報 （９日）
2022年11月09日22時29分
＜日本代表戦＞
豪 州 １－８ 日 本（終了、札幌ドーム）
データ協力 ＮＰＢ－ＢＩＳ
プロ野球速報 （９日）
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森保監督が練習拠点を視察 １０日、国内組到着―サッカー日本代表(11/09 22:45)
プロ野球速報 （９日）(11/09 22:29)
決勝でも揺るがぬ安定感 トヨタ、投手陣中心に６度目Ｖ―社会人野球日本選手権(11/09 22:23)
侍ジャパン、豪州下す 村上の２ランなどで８得点―野球強化試合(11/09 22:21)
国内組がカタールへ出発 長友「魂込めて戦う」―サッカー日本代表(11/09 22:19)
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松尾、レギュラー奪取誓う ＤｅＮＡと仮契約―プロ野球(11/09 19:07)
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楽天の則本は現状維持 プロ野球契約更改(11/09 15:54)
田中将、来季も楽天 プロ野球(11/09 15:45)
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スキップ藤沢、成果強調 パンコンチネンタル選手権Ｖ―カーリング女子(11/09 15:09)
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