プロ野球速報 （９日）
2022年11月09日22時29分
＜日本代表戦＞
豪 州 １－８ 日 本（終了、札幌ドーム）
データ協力 ＮＰＢ－ＢＩＳ
プロ野球速報 （９日）
特集
野球
近本、対応力見せる 野球日本代表(11/09 23:38)
戸郷、きっちり制球 野球日本代表(11/09 23:25)
野球日本代表・ひとこと(11/09 23:10)
村上の後、模索の打線に成果 国際試合で課題も―野球日本代表(11/09 23:09)
野球日本代表・監督談話(11/09 23:06)
ＮＴＴ東日本の多田、粘れず 社会人野球日本選手権(11/09 23:02)
プロ野球速報 （９日）(11/09 22:29)
決勝でも揺るがぬ安定感 トヨタ、投手陣中心に６度目Ｖ―社会人野球日本選手権(11/09 22:23)
侍ジャパン、豪州下す 村上の２ランなどで８得点―野球強化試合(11/09 22:21)
村上、堂々の３戦連発 野球日本代表(11/09 22:13)
今永、４回で１０奪三振 野球日本代表(11/09 21:55)
トヨタ自動車が優勝 最高殊勲選手は嘉陽―社会人野球日本選手権(11/09 21:53)
千賀、森らＦＡ権行使 申請期間が終了―プロ野球(11/09 20:01)
松尾、レギュラー奪取誓う ＤｅＮＡと仮契約―プロ野球(11/09 19:07)
阪神の森木は現状維持 プロ野球契約更改(11/09 18:53)
４位山浅と仮契約 プロ野球・中日(11/09 18:39)
荘司「いち早く貢献を」 楽天と入団合意―プロ野球(11/09 18:19)
楽天の則本は現状維持 プロ野球契約更改(11/09 15:54)
田中将、来季も楽天 プロ野球(11/09 15:45)
小野を育成で獲得 プロ野球・オリックス(11/09 15:32)
ロッテの岡はＦＡ権行使せず残留 プロ野球(11/09 14:48)
阪神の岩貞、ＦＡ行使せず残留 プロ野球(11/09 14:24)
千賀、各球団が高評価 ＧＭ会議がスタート―米大リーグ(11/09 11:28)
イチローさん、女子野球盛り上げに一役 「目標になる取り組みに」(11/09 05:20)
トヨタ自動車、ＮＴＴ東日本で決勝 社会人野球日本選手権(11/08 21:58)
日本ハム・近藤がＦＡ権行使 ロッテなど複数球団興味―プロ野球(11/08 20:40)
特別賞のヤクルト村上「頑張ってきたご褒美」 プロ野球正力賞(11/08 20:15)
オリックスの中嶋監督「まさか自分が」 大胆采配も確かな裏付け―プロ野球正力賞(11/08 20:03)
トヨタ自動車の八木、無心でサヨナラ打 社会人野球日本選手権(11/08 19:55)
野球日本代表、海外勢と初対戦 ９日に豪州戦(11/08 19:27)
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