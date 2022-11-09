多角的貿易体制の堅持を ＡＰＥＣ諮問委が岸田首相に提言
2022年11月09日21時34分
アジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）のビジネス諮問委員会（ＡＢＡＣ）の中曽宏日本委員（大和総研理事長）らは９日午後、首相官邸に岸田文雄首相を訪ね、１８～１９日にタイの首都バンコクで開かれる首脳会議に向けた提言書を手渡した。提言は、ルールに基づく多角的貿易体制の堅持などを求める内容。デジタル経済の推進や気候変動への効果的な対応、持続可能な経済への移行に必要な資金供給も要請した。
多角的貿易体制の堅持を ＡＰＥＣ諮問委が岸田首相に提言
2022年11月09日21時34分
アジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）のビジネス諮問委員会（ＡＢＡＣ）の中曽宏日本委員（大和総研理事長）らは９日午後、首相官邸に岸田文雄首相を訪ね、１８～１９日にタイの首都バンコクで開かれる首脳会議に向けた提言書を手渡した。提言は、ルールに基づく多角的貿易体制の堅持などを求める内容。デジタル経済の推進や気候変動への効果的な対応、持続可能な経済への移行に必要な資金供給も要請した。
特集
「１.５℃の約束」気候変動
多角的貿易体制の堅持を ＡＰＥＣ諮問委が岸田首相に提言(11/09 21:34)
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