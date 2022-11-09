鉄鋼大手３社の２０２２年９月中間連結決算が９日、出そろった。原材料価格の高騰を受け各社とも鋼材などの値上げに取り組む中、日本製鉄は中間決算として過去最高益を達成。一方でＪＦＥホールディングスと神戸製鋼所は減益となり、値上げの浸透度で明暗が分かれた。