そごう・西武、売却決定へ 米ファンドに２０００億円超で―セブン＆アイ
2022年11月09日20時29分
セブン＆アイ・ホールディングスが、百貨店子会社「そごう・西武」の売却を近く決定することが９日、分かった。売却先は米ファンドのフォートレス・インベストメント・グループで、譲渡額は２０００億円超とみられる。不振の百貨店を切り離し、成長が期待できる主力のコンビニエンスストア事業への投資を加速する。
そごう・西武、売却決定へ 米ファンドに２０００億円超で―セブ…
2022年11月09日20時29分
セブン＆アイ・ホールディングスが、百貨店子会社「そごう・西武」の売却を近く決定することが９日、分かった。売却先は米ファンドのフォートレス・インベストメント・グループで、譲渡額は２０００億円超とみられる。不振の百貨店を切り離し、成長が期待できる主力のコンビニエンスストア事業への投資を加速する。
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