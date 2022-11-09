２プラス２、来年１月で調整 新安保関連３文書を説明―日米
2022年11月09日19時52分
日米両政府は、来年１月を軸に外務・防衛担当閣僚による安全保障協議委員会（２プラス２）を開く方向で調整に入った。日本政府関係者が９日、明らかにした。日本側が年末までに改定する新たな安全保障関連３文書を説明し、自衛隊と米軍の連携強化などを協議したい考えだ。
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2022年11月09日19時52分
日米両政府は、来年１月を軸に外務・防衛担当閣僚による安全保障協議委員会（２プラス２）を開く方向で調整に入った。日本政府関係者が９日、明らかにした。日本側が年末までに改定する新たな安全保障関連３文書を説明し、自衛隊と米軍の連携強化などを協議したい考えだ。
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