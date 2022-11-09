２プラス２、来年１月で調整 新安保関連３文書を説明―日米
2022年11月09日19時52分
日米両政府は、来年１月を軸に外務・防衛担当閣僚による安全保障協議委員会（２プラス２）を開く方向で調整に入った。日本政府関係者が９日、明らかにした。日本側が年末までに改定する新たな安全保障関連３文書を説明し、自衛隊と米軍の連携強化などを協議したい考えだ。
２プラス２、来年１月で調整 新安保関連３文書を説明―日米
2022年11月09日19時52分
日米両政府は、来年１月を軸に外務・防衛担当閣僚による安全保障協議委員会（２プラス２）を開く方向で調整に入った。日本政府関係者が９日、明らかにした。日本側が年末までに改定する新たな安全保障関連３文書を説明し、自衛隊と米軍の連携強化などを協議したい考えだ。
特集
政治用語
政治
２プラス２、来年１月で調整 新安保関連３文書を説明―日米(11/09 19:52)
サイバー防衛で司令塔機能 政府の体制強化―与党ＷＴ(11/09 19:51)
岸田首相、「総合防衛費」創設表明 インフラやサイバー計上(11/09 19:41)
総務省課長の中野氏が出馬へ 浜松市長選(11/09 19:00)
習氏訪日へ「努力必要」 駐日中国大使(11/09 18:39)
北朝鮮、弾道ミサイル発射 米中間選挙開票に合わせ(11/09 18:20)
自民、合区解消の改憲主張 立民は難色―参院憲法審(11/09 18:19)
反撃能力「歯止めどうするか」 公明党の山口代表(11/09 17:57)
刑事罰、家族の寄付取り消しも 自民検討、救済新法「来週中に概要」―野党に協力要請(11/09 17:51)
佐賀、群馬知事選で現職推薦 自民(11/09 17:40)
首相動静（１１月９日）(11/09 17:23)
国民顧問に川端、高木氏ら(11/09 16:49)
北朝鮮ミサイルは６０年代旧ソ連製 回収した残骸分析―韓国軍(11/09 16:46)
「スーパークレイジー君」出馬へ 宮崎知事選(11/09 16:22)
長崎１区に新人 維新(11/09 16:20)
韓国大統領、１１～１６日に東南ア歴訪 日本と会談「決まってない」(11/09 15:34)
「生産性ない」謝罪応ぜず 重度障害の天畠氏と質疑―杉田総務政務官(11/09 14:39)
自民県議が出馬意向 保守分裂の見通し―山梨知事選(11/09 14:29)
参院改革協設置で合意 与野党(11/09 12:16)
皇居で大綬章親授式(11/09 12:13)
与党、救済新法調整急ぐ 野党に協力呼び掛け(11/09 12:11)
松野官房長官「行動制限行わず」 新型コロナ(11/09 12:00)
元国交省官僚が出馬表明 北九州市長選(11/09 11:43)
証券監視委員長など承認 国会(11/09 10:16)
寺田総務相、新たな記載漏れ釈明 野党は重ねて辞任要求(11/09 07:10)
首相、窮余の方針転換 実効性課題、成立見えず―救済新法(11/09 07:05)
首相動静（１１月８日）(11/08 22:08)
「日本の友人、ナチスと戦った」 ゾルゲ追悼上映会で―退任目前のロ大使(11/08 21:09)
政府、被害救済新法を今国会提出へ 悪質な寄付勧誘禁止―首相、教団被害者と面会(11/08 20:14)
今年度歳出、１３９兆円に膨張 電気・ガス料金の負担軽減―補正予算案を閣議決定(11/08 19:22)
コラム・連載