ホンダは９日、２０２３年３月期連結業績予想（国際会計基準）を上方修正した。純利益を前期比２．５％増の７２５０億円（従来予想は７１００億円）に引き上げた。円安進行に伴う海外事業の収益上振れが利益を押し上げるとみる。