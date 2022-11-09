近畿日本ツーリストを傘下に持つＫＮＴ―ＣＴホールディングスが９日発表した２０２２年９月中間連結決算は、純損益が２５億円の黒字（前年同期は６８億円の赤字）に転換した。中間期の黒字は３年ぶり。行動制限が緩和され、国内旅行の需要が回復した。



街角の景況感、３カ月連続改善 物価高響き先行きは悪化

売上高は前年同期比８５．５％増の１０６７億円。このうち、国内個人旅行はコロナ禍前の約５０％に回復した。一方、海外個人旅行は円安も響き、１０％弱にとどまった。