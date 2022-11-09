円、１４５円台前半 ロンドン外為
2022年11月09日18時41分
【ロンドン時事】９日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、海外市場の流れを引き継ぎ、１ドル＝１４５円台前半で推移した。午前９時現在は１４５円３５～４５銭と、前日午後４時比１０銭の円高・ドル安。
円、１４５円台前半 ロンドン外為
2022年11月09日18時41分
【ロンドン時事】９日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、海外市場の流れを引き継ぎ、１ドル＝１４５円台前半で推移した。午前９時現在は１４５円３５～４５銭と、前日午後４時比１０銭の円高・ドル安。
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