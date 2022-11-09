東京五輪・パラリンピックを巡る汚職事件で、受託収賄罪で起訴された大会組織委員会元理事、高橋治之容疑者（７８）の弁護人が９日、東京地裁に保釈請求した。贈賄罪で起訴されたＡＤＫホールディングス前社長、植野伸一容疑者（６８）ら同社側３人の各弁護人もそれぞれ保釈を請求した。