「２週間後に第７波超えも」 新型コロナ拡大に警戒―加藤厚労相
2022年11月09日18時01分
新型コロナウイルス対策を助言する厚生労働省の専門家組織「アドバイザリーボード」の会合が９日、開かれた。加藤勝信厚労相は冒頭のあいさつで、新規感染者数が増加し、「第８波につながる可能性もある」と述べた。
加藤氏は今夏の「第７波」と同じスピードで感染者が増え続けた場合、「２週間後には前回を超える可能性も想定される」と指摘。１日当たりの新規感染者数などが第７波を上回るとの見方を示した。
「２週間後に第７波超えも」 新型コロナ拡大に警戒―加藤厚労相
2022年11月09日18時01分
新型コロナウイルス対策を助言する厚生労働省の専門家組織「アドバイザリーボード」の会合が９日、開かれた。加藤勝信厚労相は冒頭のあいさつで、新規感染者数が増加し、「第８波につながる可能性もある」と述べた。
加藤氏は今夏の「第７波」と同じスピードで感染者が増え続けた場合、「２週間後には前回を超える可能性も想定される」と指摘。１日当たりの新規感染者数などが第７波を上回るとの見方を示した。
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