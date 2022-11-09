新型コロナウイルス対策を助言する厚生労働省の専門家組織「アドバイザリーボード」の会合が９日、開かれた。加藤勝信厚労相は冒頭のあいさつで、新規感染者数が増加し、「第８波につながる可能性もある」と述べた。



コロナ疑い４８％増 救急搬送困難３２３０件―総務省消防庁

加藤氏は今夏の「第７波」と同じスピードで感染者が増え続けた場合、「２週間後には前回を超える可能性も想定される」と指摘。１日当たりの新規感染者数などが第７波を上回るとの見方を示した。