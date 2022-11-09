農林水産省が９日発表した２０２２年産米の作柄概況（１０月２５日時点）によると、単位面積当たりの収穫量を示す作況指数（平年＝１００）は全国平均で１００と「平年並み」だった。前回発表の９月２５日時点と同様だが、台風など天候不順に見舞われた東北と九州は、いずれも９９から「やや不良」を示す９８に下方修正された。