９日午後５時４０分ごろ、茨城県南部を震源とする地震があり、同県城里町で震度５強の揺れを観測した。気象庁によると、震源の深さは５１キロ。地震の規模（マグニチュード）は４．９と推定される。この地震で津波は起きなかった。



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気象庁の鎌谷紀子地震津波監視課長は記者会見で「揺れの強かった地域では１週間、最大震度５強程度の地震に注意してほしい」と呼び掛けた。

震源は陸のプレートとその下に沈み込むフィリピン海プレートの境界にあり、深かった。城里町の揺れが周囲より大きかった理由は、揺れが伝わる経路や地盤の影響が考えられるという。

原子力規制庁によると、運転停止中の日本原子力発電東海第２原発（茨城県東海村）、日本原子力研究開発機構の東海再処理施設（同）などに地震による異常は見つかっていない。

主な各地の震度は次の通り。

震度５強＝茨城県城里町

震度４＝茨城県笠間市、福島県白河市、宇都宮市、群馬県邑楽町

震度３＝水戸市、福島県棚倉町、栃木県足利市、群馬県桐生市、埼玉県熊谷市、千葉県成田市。