コロワイド＝２０２２年９月中間連結決算（国際会計基準）は増収となったが、事業損益と純損益は赤字に転落した。中間期に純損失を計上するのは２期ぶりで、円安や物価高騰による食材価格、光熱費などの上昇が響いた。売上収益は増加したが、新型コロナウイルス感染拡大の「第７波」による客数減の影響もありコスト増を補えなかったという。