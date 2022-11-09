物価高や円安による収益悪化が原因で倒産する企業が増えている。民間信用調査会社の帝国データバンクは９日、「物価高倒産」が１０月に４１件と、４カ月続けて過去最多を更新したと発表した。「円安倒産」も７件と、８月に並んで今年最多。中小・零細企業は仕入れ価格の上昇分を販売価格に転嫁しづらく、担当者は「今後しばらく増加基調で推移する可能性が高い」と指摘した。