「物価高」倒産が過去最多 １０月、「円安」も増加―信用調査会社
2022年11月09日17時08分
物価高や円安による収益悪化が原因で倒産する企業が増えている。民間信用調査会社の帝国データバンクは９日、「物価高倒産」が１０月に４１件と、４カ月続けて過去最多を更新したと発表した。「円安倒産」も７件と、８月に並んで今年最多。中小・零細企業は仕入れ価格の上昇分を販売価格に転嫁しづらく、担当者は「今後しばらく増加基調で推移する可能性が高い」と指摘した。
「物価高」倒産が過去最多 １０月、「円安」も増加―信用調査会…
2022年11月09日17時08分
物価高や円安による収益悪化が原因で倒産する企業が増えている。民間信用調査会社の帝国データバンクは９日、「物価高倒産」が１０月に４１件と、４カ月続けて過去最多を更新したと発表した。「円安倒産」も７件と、８月に並んで今年最多。中小・零細企業は仕入れ価格の上昇分を販売価格に転嫁しづらく、担当者は「今後しばらく増加基調で推移する可能性が高い」と指摘した。
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