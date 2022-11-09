東京、新たに９０１２人感染 前週比２７００人増―新型コロナ
2022年11月09日16時53分
東京都は９日、新たに９０１２人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。１日当たりの新規感染者は前週の水曜日と比べ約２７００人増えた。新たな死者は７人。
都によると、新規感染者の直近１週間平均は６４５３．３人で前週比１４９．８％。都基準による重症者は前日と変わらず１８人だった。
東京、新たに９０１２人感染 前週比２７００人増―新…
2022年11月09日16時53分
東京都は９日、新たに９０１２人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。１日当たりの新規感染者は前週の水曜日と比べ約２７００人増えた。新たな死者は７人。
都によると、新規感染者の直近１週間平均は６４５３．３人で前週比１４９．８％。都基準による重症者は前日と変わらず１８人だった。
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