東京都は９日、新たに９０１２人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。１日当たりの新規感染者は前週の水曜日と比べ約２７００人増えた。新たな死者は７人。



【新型コロナウイルス都道府県別感染者数・死者数】

都によると、新規感染者の直近１週間平均は６４５３．３人で前週比１４９．８％。都基準による重症者は前日と変わらず１８人だった。