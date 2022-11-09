川端達夫 元衆院副議長（２０１４年１１月撮影）

国民民主党は９日、既に政界を引退した川端達夫元衆院副議長、高木義明元文部科学相、大畠章宏元国土交通相、直嶋正行元経済産業相を顧問に起用すると発表した。来春の統一地方選に向け、連合傘下の産業別労働組合（産別）とつながりの深い元議員の協力を得るのが狙い。