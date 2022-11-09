１５５円安の２万７７１６円４３銭 ９日の平均株価
2022年11月09日15時14分
９日の東京株式市場の日経平均株価は、２万７７１６円４３銭と前日終値比１５５円６８銭安で終わった。出来高は概算で１２億８１００万株。
１５５円安の２万７７１６円４３銭 ９日の平均株価
2022年11月09日15時14分
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