【北京時事】中国国家統計局が９日発表した１０月の消費者物価指数（ＣＰＩ）は前年同月比２．１％上昇した。伸び率は前月から０．７ポイント低下。移動制限といった厳しい新型コロナウイルス感染対策が続く中、交通関係などサービス分野の物価上昇が抑えられた。