佐久間製菓が来年１月廃業 「サクマ式ドロップス」―商工リサーチ
2022年11月09日11時43分
東京商工リサーチが９日明らかにしたところによると、「サクマ式ドロップス」を製造販売する佐久間製菓（東京都豊島区）が２０２３年１月２０日に廃業すると取引先に通知した。新型コロナウイルス禍に伴う販売減や原材料価格の高騰などで財務内容が悪化していた。
佐久間製菓が来年１月廃業 「サクマ式ドロップス」―…
2022年11月09日11時43分
東京商工リサーチが９日明らかにしたところによると、「サクマ式ドロップス」を製造販売する佐久間製菓（東京都豊島区）が２０２３年１月２０日に廃業すると取引先に通知した。新型コロナウイルス禍に伴う販売減や原材料価格の高騰などで財務内容が悪化していた。
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