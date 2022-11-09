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〔朝日〕救済新法「今国会提出へ努力」 首相表明 支持率低迷 方針一転 子・配偶者の被害救済など

〔毎日〕政府、救済新法提出へ 旧統一教会 今国会視野に

〔読売〕海自と海保「有事」想定訓練 武力攻撃事態 尖閣念頭 共同で 年度内にも実施

〔日経〕日本語教室「空白地域」４６％ 東京に教師の４割、地方は不足 外国人労働者増へ課題

〔産経〕救済新法 今国会提出へ 首相表明 悪質な寄付規制 旧統一教会問題

〔東京〕賃上げ対策１割未満 ２９兆円の補正予算案閣議決定 財源の８割は国債 物価高 軽減策止まり

【共通ニュース】

◆米中間選挙 投票始まる

◆トランプ氏出馬表明か 大統領選 「１５日に大きな発表」

◆Ｍ７地震の「後発」警戒 Ｍ９想定 防災へ注意情報 北海道・三陸沖

◆質問権 乱用防止へ基準 有識者会議 宗教法人調査の物差しに

◆皆既月食と惑星食 ４４２年ぶり重なる

◆ルノーＥＶ新会社２３年上場へ 欧州にらみ組織再編 カギ握る日産

◆札幌五輪経費１７０億円増 物価高影響 最大で３１７０億円に

◆北海道 最多更新の９１３６人 東京８千人超 １カ月半ぶり（続）