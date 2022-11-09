時事ドットコムニュース

>

朝刊・夕刊

>

９日の朝刊（都内最終版）☆１

  • ツイート
  • facebook
  • hatena-bookmark
  • コメント

９日の朝刊（都内最終版）☆１

2022年11月09日07時13分

【１面トップ】
〔朝日〕救済新法「今国会提出へ努力」　首相表明　支持率低迷　方針一転　子・配偶者の被害救済など
〔毎日〕政府、救済新法提出へ　旧統一教会　今国会視野に
〔読売〕海自と海保「有事」想定訓練　武力攻撃事態　尖閣念頭　共同で　年度内にも実施
〔日経〕日本語教室「空白地域」４６％　東京に教師の４割、地方は不足　外国人労働者増へ課題
〔産経〕救済新法　今国会提出へ　首相表明　悪質な寄付規制　旧統一教会問題
〔東京〕賃上げ対策１割未満　２９兆円の補正予算案閣議決定　財源の８割は国債　物価高　軽減策止まり
【共通ニュース】
◆米中間選挙　投票始まる
◆トランプ氏出馬表明か　大統領選　「１５日に大きな発表」
◆Ｍ７地震の「後発」警戒　Ｍ９想定　防災へ注意情報　北海道・三陸沖
◆質問権　乱用防止へ基準　有識者会議　宗教法人調査の物差しに
◆皆既月食と惑星食　４４２年ぶり重なる
◆ルノーＥＶ新会社２３年上場へ　欧州にらみ組織再編　カギ握る日産
◆札幌五輪経費１７０億円増　物価高影響　最大で３１７０億円に
◆北海道　最多更新の９１３６人　東京８千人超　１カ月半ぶり（続）

関連記事

特集

時事ドットコム：時事通信社が運営するニュースサイト

コラム・連載

ページの先頭へ
【時事通信インターンシップ開催】
2024年卒の学生の皆様を対象にビジネス職の1Dayインターンシップを開催します。 現役社員と一緒に報道機関のビジネスを疑似体験しませんか？ 東京と大阪で開催します。 詳しくはこちらから。
【e-World Premium】
「国際情報電子書籍」
１１月号の特集は「暴走・迷走のロシア」。 出口の見えないウクライナ紛争の現状を見詰め直し、解決の糸口を探る。
【農林水産業のデジタル情報誌】
デジタル情報誌「Agrio」は２０１４年３月創刊。「６次産業化」「輸出」「ＴＰＰ対策」などをテーマに週１回発行。農林水産ビジネスのヒントも満載です。
【時事メディカル】
医療情報サイト「時事メディカル」が伝える最新の医療ニュースに加え、気になる慢性疾患や流行中の感染症など時宜にかなった情報を日々、紹介します。
【新刊】「怒る上司のトリセツ」
あなたの周りの「困った人」に、振り回されていませんか？ 理不尽な怒りは相手の問題で、あなたの問題ではありません。怒りは「初期消火」が肝心。怒りのストーリーを見極めて、上手に対処しましょう。
【新刊】
社団法人・地方行財政調査会の「全国知事・市町村長ファイル2021-2022」発売開始！
【専門情報誌】
教育・福祉・地方行政・税務・ビジネスの最前線にいるあなたに新聞が書かない情報を！
【重要事実情報】
「売買管理支援情報」とも呼ばれる当情報サービスは、インサイダー取引の防止や、株式投資情報として活用できます。Webサービスの他、データ提供サービスも。
バロンズ・ダイジェスト
時事エクイティ
長期投資応援団
商品ヒストリー
時事通信の商品・サービス　ラインナップ