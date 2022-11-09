次回大統領選もボルソナロ氏擁立 ブラジル右派与党
2022年11月09日06時17分
【サンパウロ時事】ブラジルの右派与党・自由党のコスタネト党首は８日、２０２６年に実施される次回大統領選に、再選に失敗したばかりの現職ボルソナロ氏（６７）を擁立する考えを明らかにした。同党所属のボルソナロ氏は１０月３０日の大統領選決選投票で元職の左派ルラ氏（７７）に惜敗。来年１月１日に大統領を退任する。
次回大統領選もボルソナロ氏擁立 ブラジル右派与党
2022年11月09日06時17分
【サンパウロ時事】ブラジルの右派与党・自由党のコスタネト党首は８日、２０２６年に実施される次回大統領選に、再選に失敗したばかりの現職ボルソナロ氏（６７）を擁立する考えを明らかにした。同党所属のボルソナロ氏は１０月３０日の大統領選決選投票で元職の左派ルラ氏（７７）に惜敗。来年１月１日に大統領を退任する。
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