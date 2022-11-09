皇居で大綬章親授式
2022年11月09日10時58分
秋の叙勲の大綬章親授式が９日、皇居・宮殿「松の間」で行われた。天皇陛下が外国人７人を含む受章者１６人に勲章を手渡された。
出席したのは、旭日大綬章の小川敏夫前参院副議長（７４）や水落敏栄前参院議員（７９）、三浦惺元ＮＴＴ会長（７８）、瑞宝大綬章の山本信一郎前宮内庁長官（７２）ら。
皇居で大綬章親授式
2022年11月09日10時58分
秋の叙勲の大綬章親授式が９日、皇居・宮殿「松の間」で行われた。天皇陛下が外国人７人を含む受章者１６人に勲章を手渡された。
出席したのは、旭日大綬章の小川敏夫前参院副議長（７４）や水落敏栄前参院議員（７９）、三浦惺元ＮＴＴ会長（７８）、瑞宝大綬章の山本信一郎前宮内庁長官（７２）ら。
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