秋の叙勲の大綬章親授式が９日、皇居・宮殿「松の間」で行われた。天皇陛下が外国人７人を含む受章者１６人に勲章を手渡された。

出席したのは、旭日大綬章の小川敏夫前参院副議長（７４）や水落敏栄前参院議員（７９）、三浦惺元ＮＴＴ会長（７８）、瑞宝大綬章の山本信一郎前宮内庁長官（７２）ら。